МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Согласно прогнозу, утром и днем 19 августа в большинстве районов области ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Его порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Кроме того, рязанцев предупреждали, что до утра 19 августа пройдет ливень с грозой.