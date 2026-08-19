Кошелек спас жизнь рязанца при нападении

В мае этого года рязанец вместе с ребенком заходил в подъезд своего дома, где встретился с пьяным соседом. Мужчина сделал соседу замечание, между ними произошел конфликт, во время которого пьяный рязанец достал нож и напал на оппонента. Он нанес мужчине не менее 4 ударов в область лица и груди. Пострадавший смог оказать сопротивление и забежать в подъезд, где ему оказали медицинскую помощь. Отмечается, что один из ударов ножом, попал в кошелек, находившийся в нагрудном кармане потерпевшего, что и спасло ему жизнь. Нападавшего приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Кошелек спас жизнь рязанца при нападении. Об этом сообщает Железнодорожный суд Рязани.

В мае этого года рязанец вместе с ребенком заходил в подъезд своего дома, где встретился с пьяным соседом. Мужчина сделал соседу замечание, между ними произошел конфликт, во время которого пьяный рязанец достал нож и напал на оппонента. Он нанес мужчине не менее 4 ударов в область лица и груди. Пострадавший смог оказать сопротивление и забежать в подъезд, где ему оказали медицинскую помощь. Отмечается, что один из ударов ножом, попал в кошелек, находившийся в нагрудном кармане потерпевшего, что и спасло ему жизнь.

Нападавшего приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.