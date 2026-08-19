ЦБ снизил курс доллара и евро на 20 августа

Банк России установил официальный курс валют на четверг, 20 августа. Доллар снизился на 4 копейки и составил 85,13 рубля. Евро подешевел на 19 копеек — до 98,55 рубля. Курс юаня вырос на 1 копейку — до 12,63 рубля.

Банк России установил официальный курс валют на четверг, 20 августа.

Доллар снизился на 4 копейки и составил 85,13 рубля. Евро подешевел на 19 копеек — до 98,55 рубля. Курс юаня вырос на 1 копейку — до 12,63 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.