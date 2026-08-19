Архимандрит Иона (Черкасов) наречен во епископа Скопинского и Шацкого

18 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Ионы (Черкасова) во епископа Скопинского и Шацкого. При наречении архимандрит Иона обратился к Предстоятелю Русской Православной Церкви и сослужившим Его Святейшеству архипастырям с ответным словом. На Скопинской земле владыку уже ждут священнослужители и прихожане.