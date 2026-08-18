Жители Старожиловского округа пожаловались на состояние дороги

Жители села Вороново Старожиловского района рассказали о проблемах с дорогой, ведущей в населенный пункт. Об этом они сообщили в соцсетях. По словам местных жителей, работы по отсыпке дороги выполняются частями и до конца участок так и не привели в порядок. В прошлом году, как утверждают жители, отсыпали только часть дороги между СХТ и Вороново, причем работы не завершили. Особые проблемы вызывает поворот, ведущий в село. После дождей дорога превращается в грязь, через которую становится трудно проехать.

Жители села Вороново Старожиловского района рассказали о проблемах с дорогой, ведущей в населенный пункт. Об этом они сообщили в соцсетях.

По словам местных жителей, работы по отсыпке дороги выполняются частями и до конца участок так и не привели в порядок. В прошлом году, как утверждают жители, отсыпали только часть дороги между СХТ и Вороново, причем работы не завершили.

Особые проблемы вызывает поворот, ведущий в село. После дождей дорога превращается в грязь, через которую становится трудно проехать.

Жители отмечают, что по этому маршруту ежедневно ходят дети и пожилые люди — им приходится добираться до школы, магазина и медицинских учреждений.

По словам старосты села Елены Прокофьевой, местным жителям обещали продолжить работы после 15 числа, однако результата они пока не увидели. Сейчас жители опасаются, что с наступлением осенних дождей ситуация станет еще сложнее.

Одна из местных жительниц сообщила, что уже направила обращение в администрацию.