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Жителей Старожилова предупредили об опасном участке дороги
В рабочем поселке Старожилово из-за благоустройства пешеходной дорожки временно отсутствует безопасный проход для местных жителей. Сейчас пешеходы вынуждены обходить участок по обочине проезжей части, рядом с которой движется транспорт. Пешеходам рекомендуют идти навстречу движущимся автомобилям, детей держать за руку, а пожилым людям и людям с ограниченными возможностями по возможности обращаться за помощью к близким.

В рабочем поселке Старожилово из-за благоустройства пешеходной дорожки временно отсутствует безопасный проход для местных жителей. Об этом сообщили в администрации Старожиловского округа.

Сейчас пешеходы вынуждены обходить участок по обочине проезжей части, рядом с которой движется транспорт. В администрации призвали жителей поселка быть особенно внимательными.

Пешеходам рекомендуют идти навстречу движущимся автомобилям, детей держать за руку, а пожилым людям и людям с ограниченными возможностями по возможности обращаться за помощью к близким.

В темное время суток следует использовать светоотражающие элементы.

Фото: администрация Старожиловского округа.