ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

Также под удар попали: логистические центры ВСУ, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха сборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148-ми районах. Кроме того, вечером 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту «Одесса» резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ.

ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны.

Также под удар попали: логистические центры ВСУ, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, цеха сборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148-ми районах.

Кроме того, вечером 17 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту «Одесса» резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ.