В Шиловском районе нашли свалку на сельхозземле

В Шиловском районе Рязанской области обнаружили свалку строительных и твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. 6 августа специалисты ведомства обследовали земельный участок сельскохозяйственного назначения возле деревни Дубровка. На площади около 2 гектаров они выявили захламление территории отходами. По факту выявленного нарушения земельного законодательства ведомство примет соответствующие меры.