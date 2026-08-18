В Шиловском районе нашли свалку на сельхозземле
В Шиловском районе Рязанской области обнаружили свалку строительных и твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. 6 августа специалисты ведомства обследовали земельный участок сельскохозяйственного назначения возле деревни Дубровка. На площади около 2 гектаров они выявили захламление территории отходами. По факту выявленного нарушения земельного законодательства ведомство примет соответствующие меры.
В Шиловском районе Рязанской области обнаружили свалку строительных и твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
6 августа специалисты ведомства обследовали земельный участок сельскохозяйственного назначения возле деревни Дубровка. На площади около 2 гектаров они выявили захламление территории отходами.
Специалисты взяли пробы почвы для проверки на химико-токсикологические показатели. Образцы направили в лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Сейчас Россельхознадзор ожидает результаты исследований. По факту выявленного нарушения земельного законодательства ведомство примет соответствующие меры.