В Рязанской области закроют движение по понтонному мосту через Цну

Движение всех видов транспорта и пешеходов по понтонному мосту закроют 19 августа с 08:00 до 17:00. Причина — замена понтонных секций на Цне в селе Новочернеево.

В селе Новочернеево Шацкого округа закроют движение по понтонному мосту через Цну. Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Движение всех видов транспорта и пешеходов по понтонному мосту закроют с 08:00 до 17:00 19 августа.

Причина — замена понтонных секций на Цне в селе Новочернеево Шацкого округа.