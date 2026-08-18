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В Рязанской области в ДТП погиб один человек, еще двоих госпитализировали
В Шацком округе 18 августа, около 00:30, на 359-ом километре автодороги М-5 «Урал» 42-летняя москвичка за рулем автомобиля «Шевроле Круз» выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной «Хендай Матрикс», управляемой 56-летним жителем Сасовского округа. В результате аварии водитель «Хендай Матрикс» скончался на месте от полученных травм. Водитель и пассажир автомобиля «Шевроле Круз» были госпитализированы с травмами. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Шацком округе в ДТП погиб один человек, еще двоих госпитализировали. Об этом сообщили в УМВД по региону.

18 августа, около 00:30, на 359-ом километре автодороги М-5 «Урал» 42-летняя москвичка за рулем автомобиля «Шевроле Круз» выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной «Хендай Матрикс», управляемой 56-летним жителем Сасовского округа.

В результате аварии водитель «Хендай Матрикс» скончался на месте от полученных травм. Водитель и пассажир автомобиля «Шевроле Круз» были госпитализированы с травмами.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются обстоятельства происшествия.