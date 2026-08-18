В Рязанской области ожидаются дожди и грозы

В среду, 19 августа, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +13, +18°С, днем поднимется до +21, +26°С.