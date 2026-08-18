В рязанских школах отработали порядок действий при атаке БПЛА

Цель антитеррористических учений — совершенствование навыков реагирования участников образовательного процесса на террористические угрозы. Педагоги, руководители учебных заведений и сотрудники охраны на практике отработали порядок действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА. В учениях участвовали представители подразделений МЧС, МВД и Росгвардии. В первый месяц нового учебного года пожарные проведут дополнительные инструктажи для руководителей школ и педагогов по мерам безопасности.

В школах Рязанской области прошли учения по отработке действий при террористических угрозах. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе облправительства.

Цель учений — совершенствование навыков реагирования участников образовательного процесса на террористические угрозы. Педагоги, руководители учебных заведений и сотрудники охраны на практике отработали порядок действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА.

В учениях участвовали представители подразделений МЧС, МВД и Росгвардии.

Кроме того, уточняется, что в первый месяц нового учебного года пожарные проведут дополнительные инструктажи для руководителей школ и педагогов по мерам безопасности.