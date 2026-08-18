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В Рязани массово отключили свет
Во вторник, 18 августа, свет отключили по следующим улицам: Затинная, Рыбацкая, Скоморошинская, Лесопарковая, Речников проезд, Окское шоссе, Соборная площадь, Ленина, Грибоедова, Есенина, Свободы, Лесопарк район, Попова площадь, Радиозаводская, Фирсова, 26 Бакинских комиссаров, Рабочих, Новослободская, Посадский переулок, Остров поселок. Ориентировочное время восстановления электроэнергии — 2 часа.

В Рязани массово отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.

Во вторник, 18 августа, свет отключили по следующим улицам:

  • Затинная,
  • Рыбацкая,
  • Скоморошинская,
  • Лесопарковая,
  • Речников проезд,
  • Окское шоссе,
  • Соборная площадь,
  • Ленина,
  • Грибоедова,
  • Есенина,
  • Свободы,
  • Лесопарк район,
  • Попова площадь,
  • Радиозаводская,
  • Фирсова,
  • 26 Бакинских комиссаров,
  • Рабочих,
  • Новослободская,
  • Посадский переулок,
  • Остров поселок.

Ориентировочное время восстановления электроэнергии — 2 часа.