В Рязани массово отключили свет
Во вторник, 18 августа, свет отключили по следующим улицам: Затинная, Рыбацкая, Скоморошинская, Лесопарковая, Речников проезд, Окское шоссе, Соборная площадь, Ленина, Грибоедова, Есенина, Свободы, Лесопарк район, Попова площадь, Радиозаводская, Фирсова, 26 Бакинских комиссаров, Рабочих, Новослободская, Посадский переулок, Остров поселок. Ориентировочное время восстановления электроэнергии — 2 часа.
В Рязани массово отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.
Во вторник, 18 августа, свет отключили по следующим улицам:
- Затинная,
- Рыбацкая,
- Скоморошинская,
- Лесопарковая,
- Речников проезд,
- Окское шоссе,
- Соборная площадь,
- Ленина,
- Грибоедова,
- Есенина,
- Свободы,
- Лесопарк район,
- Попова площадь,
- Радиозаводская,
- Фирсова,
- 26 Бакинских комиссаров,
- Рабочих,
- Новослободская,
- Посадский переулок,
- Остров поселок.
Ориентировочное время восстановления электроэнергии — 2 часа.