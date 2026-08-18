В Рязани до вечера отключили воду на нескольких улицах

Об этом сообщили на сайте Водоканала. Холодной воды не будет до 17:00 по адресам: 1-е Бутырки 2, 4, 6, 8, 10; 2-е Бутырки 1, 5, 9, 11, 13. Также ресурс отключат до 18:00 на улицах: Березовая 6, 8, 10, 12; Черновицкая 25 корп.1, 25 корп.2, 27 корп.2, 27 корп.3.