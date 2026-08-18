В России в течение трех лет планируют внедрить проезд по биометрии в поездах

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин сообщил, что работа над масштабированием данного сервиса уже началась. С апреля текущего года пассажиры могут пользоваться проездом по биометрии на маршрутах Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново и Москва — Кострома. С 18 августа к этим маршрутам добавились новые рейсы «Ласточка» из Нижнего Новгорода в Иваново и Киров. Для того, чтобы воспользоваться биометрическим проездом, пассажиры должны заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и дать согласие на обработку своих данных. Подтверждение личности будет осуществляться при посадке на портативном устройстве проводника, при этом пассажиры смогут выбирать между подтверждением личности с помощью паспорта или биометрии.

В России в течение трех лет планируется внедрение системы проезда по биометрии на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин сообщил, что работа над масштабированием данного сервиса уже началась. С апреля текущего года пассажиры могут пользоваться проездом по биометрии на маршрутах Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново и Москва — Кострома. С 18 августа к этим маршрутам добавились новые рейсы «Ласточка» из Нижнего Новгорода в Иваново и Киров.

Для того, чтобы воспользоваться биометрическим проездом, пассажиры должны заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и дать согласие на обработку своих данных. Подтверждение личности будет осуществляться при посадке на портативном устройстве проводника, при этом пассажиры смогут выбирать между подтверждением личности с помощью паспорта или биометрии.