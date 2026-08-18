Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
24°
Срд, 19
21°
Чтв, 20
24°
ЦБ USD 85.01 0.47 18/08
ЦБ EUR 98.34 0.83 18/08
Нал. USD 85.90 / 86.25 18/08 16:00
Нал. EUR 99.61 / 100.50 18/08 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
1 333
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
2 587
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 836
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 286
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России в течение трех лет планируют внедрить проезд по биометрии в поездах
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин сообщил, что работа над масштабированием данного сервиса уже началась. С апреля текущего года пассажиры могут пользоваться проездом по биометрии на маршрутах Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново и Москва — Кострома. С 18 августа к этим маршрутам добавились новые рейсы «Ласточка» из Нижнего Новгорода в Иваново и Киров. Для того, чтобы воспользоваться биометрическим проездом, пассажиры должны заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и дать согласие на обработку своих данных. Подтверждение личности будет осуществляться при посадке на портативном устройстве проводника, при этом пассажиры смогут выбирать между подтверждением личности с помощью паспорта или биометрии.

В России в течение трех лет планируется внедрение системы проезда по биометрии на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин сообщил, что работа над масштабированием данного сервиса уже началась. С апреля текущего года пассажиры могут пользоваться проездом по биометрии на маршрутах Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново и Москва — Кострома. С 18 августа к этим маршрутам добавились новые рейсы «Ласточка» из Нижнего Новгорода в Иваново и Киров.

Для того, чтобы воспользоваться биометрическим проездом, пассажиры должны заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и дать согласие на обработку своих данных. Подтверждение личности будет осуществляться при посадке на портативном устройстве проводника, при этом пассажиры смогут выбирать между подтверждением личности с помощью паспорта или биометрии.