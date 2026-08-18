В Госдуме рассказали, что карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу следующего года

По словам главы комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, они менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности — это создает риски для тех, кто их использует. Национальная система платежных карт ранее сообщила, что переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов. Из-за этого могут возникать проблемы при оплате в интернете картами Visa и Mastercard. Международные платежные системы ушли с российского рынка весной 2022 года, однако выпущенные ими до этого времени карты по-прежнему работают в России.