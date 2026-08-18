В Госдуме призвали ударить «Орешником» по производству дронов для ВСУ в Британии

Отмечается, что газета The Sunday Times ранее со ссылкой на источники в ВСУ опубликовала информацию, что Киев впервые использовал британские БПЛА для ударов вглубь РФ. Миронов отреагировал на сообщение. «Дураков надо учить, и я думаю, что пришло время атаковать заводы по производству дальних дронов в Великобритании. Ракету „Орешник“ с боевой частью еще не испытывали в реальных условиях — сейчас самое время» — приводятся слова депутата. Миронов добавил, что в то время, как российское военно-политическое руководство «проявляет чудеса сдержанности, ответственности и хладнокровия», «на той стороне сидят идиоты», которые считают сдержанность страны слабостью.

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ударить «Орешником» по производству дронов для ВСУ в Британии. Об этом он заявил 18 августа в беседе с ТАСС.

Как указано в публикации, газета The Sunday Times ранее со ссылкой на источники в ВСУ опубликовала информацию, что Киев впервые использовал британские БПЛА для ударов вглубь РФ.

Миронов отреагировал на сообщение.

«Дураков надо учить, и я думаю, что пришло время атаковать заводы по производству дальних дронов в Великобритании. Ракету „Орешник“ с боевой частью еще не испытывали в реальных условиях — сейчас самое время» — приводятся слова депутата.

Миронов добавил, что в то время, как российское военно-политическое руководство «проявляет чудеса сдержанности, ответственности и хладнокровия», «на той стороне сидят идиоты», которые считают сдержанность страны слабостью.