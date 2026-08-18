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С 1 сентября в России увеличится лимит сверхурочной работы до 240 часов в год
Теперь работодатели смогут устанавливать более длительные часы сверхурочной работы, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Однако для некоторых категорий работников продолжительность сверхурочной работы останется ограниченной 120 часами в год. К таким работникам относятся те, кто работает в условиях вредного производства, а также сотрудники государственных и муниципальных учреждений. Для привлечения других работников к сверхурочной работе потребуется их письменное согласие и наличие медицинского заключения, подтверждающего возможность выполнения таких часов.

С 1 сентября 2026 года вступит в силу новый закон, который увеличит лимит сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, передает ТАСС.

Теперь работодатели смогут устанавливать более длительные часы сверхурочной работы, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Однако для некоторых категорий работников продолжительность сверхурочной работы останется ограниченной 120 часами в год.

К таким работникам относятся те, кто работает в условиях вредного производства, а также сотрудники государственных и муниципальных учреждений. Для привлечения других работников к сверхурочной работе потребуется их письменное согласие и наличие медицинского заключения, подтверждающего возможность выполнения таких часов.