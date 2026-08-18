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С 1 сентября Минздрав введет новую форму медицинской документации для детей
В обновленный паспорт врачебного участка для педиатров будет включено количество детей, находящихся на учете, а также информация о детях с сахарным диабетом, психическими расстройствами, инфекциями, передающимися половым путем, ВИЧ и гепатитами B и C. Кроме того, документ будет содержать сведения о детях-инвалидах. Новая форма документации также предусматривает фиксацию данных о наблюдении за пациентами в возрасте до года и до трех лет, включая информацию о питании. В паспорте будут предусмотрены разделы для диспансерного учета и профилактических прививок. Дополнительно в документе будет указываться общая численность прикрепленного детского населения по каждому педиатру, наличие служебного транспорта и адреса проживания пациентов.

Минздрав России с 1 сентября введет новую форму медицинской документации для детей. Соответствующий приказ уже размещен на официальном сайте правовых актов.

В обновленный паспорт врачебного участка для педиатров будет включено количество детей, находящихся на учете, а также информация о детях с сахарным диабетом, психическими расстройствами, инфекциями, передающимися половым путем, ВИЧ и гепатитами B и C. Кроме того, документ будет содержать сведения о детях-инвалидах.

Новая форма документации также предусматривает фиксацию данных о наблюдении за пациентами в возрасте до года и до трех лет, включая информацию о питании. В паспорте будут предусмотрены разделы для диспансерного учета и профилактических прививок.

Дополнительно в документе будет указываться общая численность прикрепленного детского населения по каждому педиатру, наличие служебного транспорта и адреса проживания пациентов.