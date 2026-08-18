Рязанские застройщики за полгода взяли в банках 29,6 млрд на строительство домов

За полгода рязанские застройщики взяли в банках 29,6 млрд рублей на строительство многоквартирных домов. На начало июля сумма действующих кредитных договоров превышала 97,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. Со ссылкой на данные ЕИСЖС отмечается, что в Рязанской области возводят около 1,3 млн м² жилья. Все объекты строят на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Как объяснили в пресс-службе регулятора, застройщики могут использовать или собственный капитал, или заемные средства. До сдачи дома в эксплуатацию деньги покупателей жилья хранятся в банках.

За полгода рязанские застройщики взяли в банках 29,6 млрд рублей на строительство многоквартирных домов. На начало июля сумма действующих кредитных договоров превышала 97,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Со ссылкой на данные ЕИСЖС отмечается, что в Рязанской области возводят около 1,3 млн м² жилья. Все объекты строят на основе проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Как объяснили в пресс-службе регулятора, застройщики могут использовать или собственный капитал, или заемные средства. До сдачи дома в эксплуатацию деньги покупателей жилья хранятся в банках.

С января по июнь в регионе раскрыто 3,6 тысячи счетов эскроу. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 12,3 млрд рублей за квартиры в новых домах перечислены строителям.

Остатки средств на счетах эскроу за полгода выросли на 10%. На начало июля на таких счетах в банках хранилось 48,9 млрд рублей.