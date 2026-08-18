Рязанская область заняла третье место в рейтинге по тратам на школьные товары
Аналитики составили рейтинг регионов по расходам на подготовку детей к 1 сентября, а также определили самый популярный школьный товар в каждом субъекте. На первом месте оказалась Иркутская область. Самый популярный товар — школьные блузки. Далее идет Сахалинская область, где чаще всего детям покупают рюкзаки. Рязанская область заняла третье место. Самый популярный школьный товар — рюкзаки. Замыкает топ-10 Пензенская область. Там школьникам покупают чаще всего тетради.
Рязанская область заняла третье место в рейтинге по тратам на школьные товары. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе RWB.
Аналитики компании составили рейтинг регионов по расходам на подготовку детей к 1 сентября, а также определили самый популярный школьный товар в каждом субъекте.
На первом месте оказалась Иркутская область. Самый популярный товар — школьные блузки. Далее идет Сахалинская область, где чаще всего детям покупают рюкзаки.
Рязанская область заняла третье место. Самый популярный школьный товар — рюкзаки.
Замыкает топ-10 Пензенская область. Там школьникам покупают чаще всего тетради.