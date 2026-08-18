Рязанцы пожаловались на потоп на улице Березовой

Как отметила рязанка, вода течет под стены дома № 6 на улице Березовой. Потоп длится уже три дня. «Звонили в ЖЭУ, нам ответили, что Водоканал в курсе проблемы. Как долго ждать устранения данной ситуации?» — спросила рязанка.