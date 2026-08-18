Рязанцам рассказали, как подготовить батареи к отопительному сезону

Перед началом отопительного сезона стоит проверить радиаторы и трубы в квартире, чтобы заранее выявить возможные неисправности. Об этом изданию 360.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. В первую очередь он рекомендует осмотреть батареи и места соединений — именно там чаще всего возникают протечки. Также важно убедиться, что на радиаторах установлены запорные краны. Они позволят отключить отдельную батарею при аварии, не перекрывая отопление во всем подъезде. Кроме того, следует проверить видимые участки труб и радиаторов на наличие коррозии, потеков и свищей.

Перед началом отопительного сезона стоит проверить радиаторы и трубы в квартире, чтобы заранее выявить возможные неисправности. Об этом изданию 360.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

В первую очередь он рекомендует осмотреть батареи и места соединений — именно там чаще всего возникают протечки. Также важно убедиться, что на радиаторах установлены запорные краны. Они позволят отключить отдельную батарею при аварии, не перекрывая отопление во всем подъезде.

Кроме того, следует проверить видимые участки труб и радиаторов на наличие коррозии, потеков и свищей.

Если обнаружилась протечка, необходимо как можно быстрее перекрыть воду, отключить электричество в зоне аварии и вызвать аварийную службу управляющей компании. Произошедшее депутат советует зафиксировать на фото или видео, а также составить акт вместе с соседями.