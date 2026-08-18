Почти 30 человек погибли на ж/д путях Рязанской области в 2026 году

В ГАИ по Рязанской области сообщили о ситуации с безопасностью на железнодорожных переездах за первые шесть месяцев 2026 года. В результате 93 ДТП погибли 29 человек, а 110 получили травмы. В ведомстве призвали водителей строго соблюдать правила пересечения ж/д путей и проявлять максимальную концентрацию на указанных участках дороги. Особое внимание инспекторы уделили необходимости бдительности в темное время суток, при плохих погодных условиях, таких как дождь и туман, а также на нерегулируемых переездах. ГАИ подчеркнула, что выезд на пути при закрытом или опускающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора или жесте дежурного является категорически запрещенным.

В ГАИ по Рязанской области сообщили о ситуации с безопасностью на железнодорожных переездах за первые шесть месяцев 2026 года.

В результате 93 ДТП погибли 29 человек, а 110 получили травмы. В ведомстве призвали водителей строго соблюдать правила пересечения ж/д путей и проявлять максимальную концентрацию на указанных участках дороги.

Особое внимание инспекторы уделили необходимости бдительности в темное время суток, при плохих погодных условиях, таких как дождь и туман, а также на нерегулируемых переездах. ГАИ подчеркнула, что выезд на пути при закрытом или опускающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора или жесте дежурного является категорически запрещенным.

Также стоит помнить, что остановка и стоянка на рельсах могут привести к серьезным последствиям из-за угрозы столкновения. В ведомстве напомнили, что тормозной путь поезда даже при экстренном торможении может достигать 1,5-2 километров.