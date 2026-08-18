Мошенники начали предлагать россиянам фейковые билеты на концерт Канье Уэста

Мошенники начали предлагать поддельные билеты на концерт Канье Уэста, который пройдет в октябре в России. Злоумышленники звонят людям, представляясь работниками концертных агентств, и предлагают купить билеты по «выгодной» цене. Они утверждают, что у них есть «дополнительные места» или «билеты от организаторов». После этого они просят перевести предоплату или перейти по ссылке для покупки. В результате жертвы теряют деньги и получают фальшивые билеты, которые не действуют на концерте. Эксперты советуют покупать билеты только на официальных сайтах и не доверять предложениям от незнакомцев. Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге на «Газпром — Арене» 10 и 11 октября.

Мошенники начали предлагать поддельные билеты на концерт Канье Уэста, который пройдет в октябре в России. Об этом сообщили в «МТС Защитник».

Злоумышленники звонят людям, представляясь работниками концертных агентств, и предлагают купить билеты по «выгодной» цене. Они утверждают, что у них есть «дополнительные места» или «билеты от организаторов». После этого они просят перевести предоплату или перейти по ссылке для покупки. В результате жертвы теряют деньги и получают фальшивые билеты, которые не действуют на концерте.

Эксперты советуют покупать билеты только на официальных сайтах и не доверять предложениям от незнакомцев. Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге на «Газпром — Арене» 10 и 11 октября.