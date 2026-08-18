«Известия»: на 72% АЗС в России нет бензина

По данным мониторинговых сервисов, бензин есть лишь на 28% АЗС. Отмечается, что на ситуацию по-прежнему влияют внеплановые ремонты НПЗ и проблемы с доставкой топлива в часть регионов страны. Власти сообщают о применении всех необходимых мер для устранения кризиса, а ФАС активно наказывает сети заправок, где завышают цены