Focus: Россия стала перехватывать почти все украинские ракеты «Фламинго»

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) начали успешно перехватывать почти все украинские крылатые ракеты большой дальности FP-5 «Фламинго». Об этом сообщает немецкий журнал Focus, ссылаясь на украинские и открытые источники.
С 1 июля российская ПВО смогла уничтожить десять из одиннадцати запущенных ракет данного типа.
Предполагается, что активизация действий российской армии связана с использованием самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, которые работают вдоль вероятных маршрутов полета «Фламинго». Радар А-50У позволяет более раннее обнаружение низколетящих целей, после чего информация передается наземным расчетам ПВО. Так, 4 июля с помощью одного из самолетов А-50У были обнаружены несколько ракет, направлявшихся в сторону Воткинска.
Авторы материала также предполагают, что три ракеты «Фламинго», запущенные в ночь на 6 августа в направлении Тюменской области, были перехвачены после 2500 километров полета.