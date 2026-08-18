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Focus: Россия стала перехватывать почти все украинские ракеты «Фламинго»
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) начали успешно перехватывать почти все украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», сообщает немецкий журнал Focus. С 1 июля российская ПВО уничтожила десять из одиннадцати запущенных ракет данного типа. Активизация действий российских войск связана с использованием самолетов А-50У, которые обнаруживают низколетящие цели и передают информацию наземным расчетам. Например, 4 июля один из А-50У зафиксировал ракеты, направлявшиеся в сторону Воткинска. Также предполагается, что три ракеты «Фламинго», запущенные 6 августа в сторону Тюменской области, были перехвачены после 2500 километров полета.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) начали успешно перехватывать почти все украинские крылатые ракеты большой дальности FP-5 «Фламинго». Об этом сообщает немецкий журнал Focus, ссылаясь на украинские и открытые источники.

С 1 июля российская ПВО смогла уничтожить десять из одиннадцати запущенных ракет данного типа.

Предполагается, что активизация действий российской армии связана с использованием самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, которые работают вдоль вероятных маршрутов полета «Фламинго». Радар А-50У позволяет более раннее обнаружение низколетящих целей, после чего информация передается наземным расчетам ПВО. Так, 4 июля с помощью одного из самолетов А-50У были обнаружены несколько ракет, направлявшихся в сторону Воткинска.

Авторы материала также предполагают, что три ракеты «Фламинго», запущенные в ночь на 6 августа в направлении Тюменской области, были перехвачены после 2500 километров полета.