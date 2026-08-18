Двоих пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки на дорогах области выявлено 284 нарушения ПДД РФ, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Один водитель сел за руль пьяным повторно. Также в ходе рейдов выявлено 5 нарушений, совершенных пешеходами. 20 нарушений совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлено 3 нарушения, связанные с перевозкой детей, а также 53 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем.

Двоих пьяных водителей задержали в Рязанской области за сутки. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Всего за сутки на дорогах области выявлено 284 нарушения ПДД РФ, в том числе 2 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Один водитель сел за руль пьяным повторно.

Также в ходе рейдов выявлено 5 нарушений, совершенных пешеходами. 20 нарушений совершили водители грузовых транспортных средств. Выявлено 3 нарушения, связанные с перевозкой детей, а также 53 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем.