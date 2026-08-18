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Цивилев заявил о работе над решением проблемы с очередями на российских заправках
Глава Минэнерго подтвердил, что на АЗС образуются очереди. По его словам, министерство активно работает над решением проблемы. При этом Цивилев указал, что бензин на заправках есть. Он добавил, что сам ездит на дизельном топливе, и проблем с ним нет.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил о работе над решением проблемы с очередями на российских заправках. Об этом он сообщил 18 августа корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.

Глава Минэнерго подтвердил, что на АЗС образуются очереди. По его словам, министерство активно работает над решением проблемы.

При этом Цивилев указал, что бензин на заправках есть. Он добавил, что сам ездит на дизельном топливе, и проблем с ним нет.