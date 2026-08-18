Цены на школьные товары в России выросли на 4,8% за год

Цены на товары для школьников в России в июле выросли в среднем на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это ниже общего уровня инфляции, который составил 5,98%, следует из данных Росстата. Сильнее всего за год подорожали рубашки для мальчиков — на 8%, до почти 1,4 тысячи рублей. Авторучки выросли в цене на 7,89% — до 37,6 рубля, школьные тетради — на 7,12%, до 16,86 рубля. Учебники в среднем подорожали на 6,47% — до 696,91 рубля.

Цены на товары для школьников в России в июле выросли в среднем на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это ниже общего уровня инфляции, который составил 5,98%, следует из данных Росстата.

При расчете учитывались средние цены на 20 товаров, включая одежду и канцтовары.

Сильнее всего за год подорожали рубашки для мальчиков — на 8%, до почти 1,4 тысячи рублей. Авторучки выросли в цене на 7,89% — до 37,6 рубля, школьные тетради — на 7,12%, до 16,86 рубля. Учебники в среднем подорожали на 6,47% — до 696,91 рубля.

Меньше всего выросли цены на наборы фломастеров — на 0,6%, до 218,62 рубля. Рюкзаки подорожали на 2,07% — в среднем до 2,7 тысячи рублей.