ЦБ вновь повысил курс доллара на 19 августа

Банк России установил официальный курс валют на среду, 19 августа. Доллар вырос на 15 копеек и составил 85,16 рубля. Евро подорожал на 40 копеек — до 98,73 рубля. Курс юаня, напротив, немного снизился — на 0,003 рубля, до 12,62 рубля. Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Банк России установил официальный курс валют на среду, 19 августа.

Доллар вырос на 15 копеек и составил 85,16 рубля. Евро подорожал на 40 копеек — до 98,73 рубля. Курс юаня, напротив, немного снизился — на 0,003 рубля, до 12,62 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.