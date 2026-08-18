Беременным студенткам из Рязанской области напомнили о мерах поддержки

Отмечается, что беременные студентки рязанских ссузов и вузов могут воспользоваться услугой социального такси. Воспользоваться ей можно для поездок в медицинские организации, Многофункциональный семейный центр, отделения соцзащиты, спортивно-оздоровительные центры и нотариальные конторы. Сделать заказ необходимо не позднее, чем за один рабочий день до поездки. Заявку можно подать по телефону колл-центра «Центра социального развития»: +7 (4912) 212-730 или через портал «Открытый регион 62». При оформлении понадобятся документ об обучении в образовательной организации и справка о беременности.

Беременным студенткам из Рязанской области напомнили о мерах поддержки. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения региона.

Там отметили, что беременные студентки рязанских ссузов и вузов могут воспользоваться услугой социального такси. Воспользоваться ей можно для поездок в медицинские организации, Многофункциональный семейный центр, отделения соцзащиты, спортивно-оздоровительные центры и нотариальные конторы.

Сделать заказ необходимо не позднее, чем за один рабочий день до поездки. Заявку можно подать по телефону колл-центра «Центра социального развития»: +7 (4912) 212-730 или через портал «Открытый регион 62».

При оформлении понадобятся документ об обучении в образовательной организации и справка о беременности.

В публикации также напомнили, что региональный стандарт поддержки студенческих семей включает комплексную помощь: патронаж, выплаты, индивидуальный план обучения, семейные комнаты в общежитии, школу будущих родителей.