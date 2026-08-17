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За выходные в Рязанской области выявили 792 нарушения ПДД
За прошедшую пятницу и выходные дни инспекторы Госавтоинспекции Рязанской области выявили 792 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ДПС зафиксировали 10 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Еще четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Без права управления автомобилем ездили 13 человек. Также инспекторы выявили 11 нарушений со стороны пешеходов, 42 нарушения, допущенных водителями грузовиков, и 24 — водителями мототранспорта.

За прошедшую пятницу и выходные дни инспекторы Госавтоинспекции Рязанской области выявили 792 нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Сотрудники ДПС зафиксировали 10 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Еще четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Без права управления автомобилем ездили 13 человек. Также инспекторы выявили 11 нарушений со стороны пешеходов, 42 нарушения, допущенных водителями грузовиков, и 24 — водителями мототранспорта.

Кроме того, за выходные зафиксировали 171 нарушение, связанное с тонировкой автомобилей. По всем выявленным фактам составлены соответствующие административные материалы.