За выходные в Рязанской области выявили 792 нарушения ПДД

За прошедшую пятницу и выходные дни инспекторы Госавтоинспекции Рязанской области выявили 792 нарушения правил дорожного движения. Сотрудники ДПС зафиксировали 10 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Еще четыре водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Без права управления автомобилем ездили 13 человек. Также инспекторы выявили 11 нарушений со стороны пешеходов, 42 нарушения, допущенных водителями грузовиков, и 24 — водителями мототранспорта.