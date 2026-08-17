За неделю в травмпункт БСМП обратились более 600 рязанцев

С 10 по 16 августа в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП помощь оказали 681 пациенту. Об этом сообщили в региональном Минздраве. С переломами в травмпункт обратились 132 человека, с ушибами — 263, с растяжениями — 127, с ранами — 124.

С 10 по 16 августа в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП помощь оказали 681 пациенту. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

С переломами в травмпункт обратились 132 человека, с ушибами — 263, с растяжениями — 127, с ранами — 124.

Травмпункт БСМП принимает жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского. Жители Октябрьского района обращаются в травмпункт Городской больницы № 11.

При офтальмологических травмах пациентов принимают в травмпункте ОКБ имени Семашко. Если травму получил ребенок, обратиться необходимо в травмпункт детской ОКБ.