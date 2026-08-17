За неделю рязанская скорая помощь приняла почти 3 тысячи вызовов

С 10 по 16 августа диспетчерская служба областной станции скорой медицинской помощи приняла 2980 вызовов. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Из них 472 вызова были экстренными — в таких случаях медицинская помощь требовалась для спасения жизни человека. Еще 2508 вызовов отнесли к неотложным, когда помощь медиков необходима, но очевидной угрозы для жизни пациента нет.