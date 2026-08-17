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ВСУ обстреляли ракетами российский регион, шесть человек погибли
Под обстрел попало село Колосково Валуйского округа. Погибли шесть человек, ещё четверо пострадали, включая 14-летнего ребёнка.

ВСУ обстреляли ракетами Белгородскую область. Об этом 17 августа сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Под обстрел попало село Колосково Валуйского округа. Погибли шесть человек, ещё четверо пострадали, включая 14-летнего ребёнка.

«На месте удара сгорела постройка и повреждён легковой автомобиль», — говорится в сообщении чиновника.