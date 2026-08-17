В Рязанскую областную Думу внесен проект закона о запрете розничной продажи вейпов

Депутаты фракции партии «Единая Россия» внесли в региональный парламент законопроект «Об установлении на территории Рязанской области запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина». С инициативой выступили глава законодательного собрания Аркадий Фомин, первый заместитель председателя Александр Шевырев, вице-спикер Николай Макариков, парламентарии Александр Жукаев, Роман Иголкин, Сергей Орлов, Андрей Семенюк, Елена Синица, Юлия Феоктистова и Владислав Фролов. Законопроект разработан с участием прокуратуры Рязанской области.

Депутаты фракции партии «Единая Россия» внесли в региональный парламент законопроект «Об установлении на территории Рязанской области запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина». С инициативой выступили глава законодательного собрания Аркадий Фомин, первый заместитель председателя Александр Шевырев, вице-спикер Николай Макариков, парламентарии Александр Жукаев, Роман Иголкин, Сергей Орлов, Андрей Семенюк, Елена Синица, Юлия Феоктистова и Владислав Фролов. Законопроект разработан с участием прокуратуры Рязанской области, сообщили в пресс-службе облдумы.

Документ предполагает установление на территории региона полного запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина, известных как вейпы, сроком на 5 лет — с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Согласно пояснительной записке, проект закона подготовлен в целях защиты населения, в первую очередь детей и подростков, от вовлечения в потребление никотина и изделий, его содержащих. В сопроводительных документах также отмечается, что согласно последним исследованиям, «электронные сигареты наносят сильный вред сердечно-сосудистой системе, потребление никотинсодержащей продукции повышает риск инфарктов и инсультов, заболеваемости легких среди потребителей».

«Мы видим, насколько доступными стали вейпы и как быстро они распространяются среди молодежи. Безусловно, любая торговля — это рабочие места, налоги, предпринимательская деятельность. Но когда речь идет о здоровье людей, экономическая выгода не может быть главным аргументом», — прокомментировал внесение социально значимой инициативы председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Разработка регионального законопроекта стала возможна после того, как в июне текущего года депутаты Государственной Думы России приняли федеральный закон, наделяющий субъекты правом вводить запрет на розничную продажу вейпов. Единогласно поддержанная инициатива стала ответом на многочисленные обращения родительского сообщества, учителей и медицинских работников.

Проект регионального закона об установлении запрета розничной продажи вейпов будет рассмотрен в первом чтении депутатским корпусом на пленарном заседании Рязанской областной Думы в среду, 19 августа.

«До принятия окончательного решения обязательно соберем на нашей площадке экспертное сообщество, представителей профильных ведомств, медиков, общественников, обсудим все возможные последствия и позиции сторон. Вопрос серьезный, поэтому решение должно быть взвешенным и основанным прежде всего на интересах жителей Рязанской области», — подчеркнул спикер регионального парламента.

Фото взято с сайта Рязанской областной Думы.