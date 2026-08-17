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В рязанском магазине продавали алкоголь с нарушениями
Отмечается, что в магазине на улице Новоселов в Рязани полицейские установили нарушения при продаже алкоголя. Изъято 16 литров спиртного. В магазине на улице Разина обнаружили 90 пачек сигарет без акцизных марок. Проводятся проверки. Кроме того, в регионе пресекли семь нарушений миграционного законодательства. На иностранцев составили административные протоколы. Они нарушили правила въезда и пребывания на территории РФ.

В прошедшие пятницу и выходные, с 14 по 16 августа, полицейские провели в Рязанской области масштабные рейды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Отмечается, что в магазине на улице Новоселов в Рязани полицейские установили нарушения при продаже алкоголя. Изъято 16 литров спиртного.

В магазине на улице Разина обнаружили 90 пачек сигарет без акцизных марок. Проводятся проверки.

Кроме того, в регионе пресекли семь нарушений миграционного законодательства. На иностранцев составили административные протоколы. Они нарушили правила въезда и пребывания на территории РФ.

Во время оперативно-профилактической операции «Мак» в Рязани на двух человек составили административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Также задержали одного человека, объявленного в федеральный розыск.