В Рязанской области за неделю ликвидировали 24 пожара

С 10 по 16 августа в Рязанской области спасатели ликвидировали 24 пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Из общего числа возгораний 10 были техногенными, еще 12 связаны с возгоранием мусора. В двух случаях загорелась сухая трава. В результате пожаров огнем были уничтожены или повреждены 9 строений и две единицы техники. Кроме того, на пожарах пострадали два человека.

С 10 по 16 августа в Рязанской области спасатели ликвидировали 24 пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Из общего числа возгораний 10 были техногенными, еще 12 связаны с возгоранием мусора. В двух случаях загорелась сухая трава.

В результате пожаров огнем были уничтожены или повреждены 9 строений и две единицы техники.

Кроме того, на пожарах пострадали два человека.