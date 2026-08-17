В Рязанской области возобновили продажу ветеринарного препарата для собак

Речь идет о ветеринарном препарате «Миртацен» (серия 031030226, срок годности — до января 2028 года) производства ООО «Апиценна». Продажу возобновили в связи с подтверждением качества товара. Как объяснили в управлении, препарат применяется при пищевых расстройствах у собак, связанных со снижением аппетита различной этиологии, в том числе при хронической болезни почек и химиотерапии.