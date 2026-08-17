В Рязани за три дня выявили восемь пьяных водителей
С 14 по 16 августа Госавтоинспекция Рязанской области провела массовую проверку водителей на состояние опьянения. Инспекторы проводили проверки методом сплошной остановки, а также с помощью отдельных групп нарядов ДПС. За три дня в Рязани сотрудники Госавтоинспекции выявили восемь случаев управления автомобилями в состоянии опьянения.
С 14 по 16 августа Госавтоинспекция Рязанской области провела массовую проверку водителей на состояние опьянения. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Инспекторы проводили проверки методом сплошной остановки, а также с помощью отдельных групп нарядов ДПС. Основной целью мероприятий стало повышение безопасности на дорогах.
За три дня в Рязани сотрудники Госавтоинспекции выявили восемь случаев управления автомобилями в состоянии опьянения.
Сообщить о нарушениях или неправомерных действиях сотрудников полиции можно в дежурную часть отдельного СБ ДПС по телефонам