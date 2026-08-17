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В Рязани произошло аварийное отключение света
В Рязани произошло отключение электроэнергии на 12 улицах. Об этом сообщили в РГРЭС. В 11:20 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Почтовая, Право-Лыбедская, Николодворянская, Полонского, Садовая, Введенская, Фрунзе, Краснорядская. Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети и проводят работы для восстановления электроснабжения.

В Рязани произошло отключение электроэнергии на 12 улицах. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 11:20 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии по следующим улицам: Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Почтовая, Право-Лыбедская, Николодворянская, Полонского, Садовая, Введенская, Фрунзе, Краснорядская.

Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети и проводят работы для восстановления электроснабжения.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону: 55-01-12.