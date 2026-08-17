В Рязани по делу Артема Никитина допросили потерпевшего

17 августа на заседании по уголовному делу экс-зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина допросили Максима Амелина, который передавал ему взятки. Последний проходит по делу потерпевшим, сообщила корреспондент РЗН.инфо из зала Советского районного суда. В начале заседания стало известно, что Амелин подал гражданский иск к Никитину. Максим Амелин рассказал суду, что познакомился с подсудимым в 2017 году при организации форума. Амелин зачитал мероприятия, в которых был подрядчиком, а Никитин был заказчиком. Контракт заключали с АНО ЦРКИ, АНО «Центр развития туризма» и другими подконтрольными Никитину организациями.

17 августа на заседании по уголовному делу экс-зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина допросили Максима Амелина, который передавал ему взятки. Последний проходит по делу потерпевшим, сообщила корреспондент РЗН.инфо из зала Советского районного суда.

В начале заседания стало известно, что Амелин подал гражданский иск к Никитину.

Максим Амелин рассказал суду, что познакомился с подсудимым в 2017 году при организации форума.

Амелин зачитал мероприятия, в которых был подрядчиком, а Никитин был заказчиком. Контракт заключали с АНО ЦРКИ, АНО «Центр развития туризма» и другими подконтрольными Никитину организациями, но именно бывший чиновник передавал пожелания и требования. Так, Амелин занимался организацией фестиваля «Малина», открытием Торгового городка, выставкой «Моя Россия», мероприятиями «Цифровая Россия», Новым годом в Торговом городке, выборами президента Российской Федерации — обеспечивал штаб техникой.

«Перед проведением этих мероприятий Никитин предлагал мне встречу, где сообщал сумму наличных, которые хотел бы получить. За то, что он согласовал бы проведение этих мероприятий именно мной», — заявил Амелин.

Прокурор спросил у потерпевшего, зачем тот согласился давать взятки экс-чиновнику. Последовал ответ: «Я понимал, что если я не соглашусь работать с ним, то я вообще не смогу работать в этой сфере спокойно».

Защитники Артема Никитина спросили у потерпевшего, в какой именно форме прозвучало требование взятки. Амелин рассказал, что Никитин потребовал первую взятку не будучи в должности зампреда правительства. Но потерпевший все равно посчитал, что у Никитина большое влияние на бизнес в этой индустрии и тогда для него «бизнес закончится на территории региона».

В основном Амелин не смог рассказать подробности встреч или передач взяток. Он говорил, что встречи проходили давно, и точных чисел он не помнит.

Далее гособвинитель зачитал протоколы допросов Максима Амелина. Выяснилось, что при передаче взяток Амелин клал деньги в бардачок машины Никитина. Всего он передал 14,8 миллиона рублей бывшему чиновнику. 4 миллиона не успел — Никитина уже задержали.

Из одного из протоколов стало известно, что Артем Никитин утверждал, что у них с Амелиным «совместный бизнес».

«Но это не правда. У нас не было никакого совместного бизнеса и быть не может, деньги, которые передавал — это взятки», — заявил потерпевший следователю.

Напомним, Артема Никитина арестовали в феврале 2025 года за получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, взятки экс-зампреду передавал индивидуальный предприниматель, директор компании «Прожектор» Максим Амелин. Никитин якобы сообщал Амелину о предстоящих конкурсных процедурах заранее для организации мероприятий в Рязани и области, чтобы тот выигрывал тендеры.

Как зачитал прокурор, от предпринимателя бывший зампред правительства региона требовал 18,8 миллиона рублей. 4 миллиона передать в конце концов не удалось, потому что Никитина задержали.

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