В Рязани фейерверк влетел в припаркованный автомобиль

Ночью 17 августа жители дома № 14 на улице Колхозной в Рязани пожаловались на запуск фейерверка во дворе. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, неизвестные запустили во дворе фейерверк. Пиротехника разлеталась в разные стороны и попадала в сторону окон домов и припаркованных машин. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как один из запущенных фейерверков пролетает через двор и влетает прямо в припаркованный автомобиль. Машина получила повреждения.

Ночью 17 августа жители дома № 14 на улице Колхозной в Рязани пожаловались на запуск фейерверка во дворе. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, неизвестные запустили во дворе фейерверк. Пиротехника разлеталась в разные стороны и попадала в сторону окон домов и припаркованных машин.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как один из запущенных фейерверков пролетает через двор и влетает прямо в припаркованный автомобиль. Машина получила повреждения.

Информация о личности тех, кто запустил фейерверк, и возможном привлечении их к ответственности пока не сообщается.