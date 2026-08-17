В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях

Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил о разработке создания корпоративных детских садов при предприятиях из-за высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. В рамках мер по поддержке семей министерство предлагает материальную помощь при рождении детей, медицинское обслуживание сотрудников и их семей, жилищные льготы, а также поддержку многодетных семей и работающих матерей. Также создаются условия для совмещения работы с уходом за детьми.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил о проработке вопроса создания корпоративных детских садов при предприятиях. Как отмечает РИА Новости, это решение обусловлено высокой загрузкой государственных дошкольных учреждений.

В рамках комплексных мер, направленных на поддержку семей, министерство предлагает материальную помощь при рождении детей, медицинское обслуживание сотрудников и их семей, жилищные льготы, а также адресную поддержку многодетных семей и работающих матерей. Кроме того, создаются условия для совмещения профессиональных обязанностей с уходом за детьми.

Обсуждение данных инициатив состоялось на совещании с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Татьяны Голиковой, где также была подчеркнута важность реализации корпоративного демографического стандарта на предприятиях. Министр отметил, что госкорпорации и промышленные предприятия совместно с регионами ежегодно увеличивают финансирование мер по стимулированию рождаемости.