В правительстве назвали уровень безработицы в России

Уровень безработицы в России в июне составил 2,2% рабочей силы. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Данные озвучили на совещании по текущей экономической ситуации, которое провел вице-премьер Александр Новак. По итогам первых шести месяцев 2026 года российская экономика выросла на 0,6%. По данным Росстата, в апреле-июне средний уровень безработицы также составил 2,2% и не изменился по сравнению с первым кварталом.