В Минобороны сообщили об ударах по портовой инфраструктуре Украины

В ночь на 17 августа российские ударные беспилотники поразили объекты портовой инфраструктуры и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. В порту Одессы, по данным ведомства, поражен патрульный катер типа «Тарантул», который обеспечивал безопасность морских судов, а также резервуары с топливом. В порту Измаила поражены причальный терминал, использовавшийся для разгрузки судов с военными грузами, ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.

В ночь на 17 августа российские ударные беспилотники поразили объекты портовой инфраструктуры и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В порту Одессы, по данным ведомства, поражен патрульный катер типа «Тарантул», который обеспечивал безопасность морских судов, а также резервуары с топливом.

В порту Измаила поражены причальный терминал, использовавшийся для разгрузки судов с военными грузами, ангары с западной военной техникой и склады безэкипажных катеров.