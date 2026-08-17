В Госдуме предложили создать единый перечень причин для брака с 16 лет

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила создать единый перечень уважительных причин для разрешения вступления в брак в 16-17 лет. В настоящее время закон позволяет заключать брак с 18 лет, но при наличии уважительной причины — с 16. Однако единого перечня таких причин не существует, и муниципалитеты устанавливают их самостоятельно. Останина обратилась к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть целесообразность создания единого подхода к определению уважительных причин и их нормативного закрепления на федеральном или региональном уровне. Она отметила, что текущая практика противоречит Семейному кодексу и выходит за пределы полномочий местных властей.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила создать единый перечень уважительных причин для разрешения вступления в брак в 16-17 лет. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время закон позволяет заключать брак с 18 лет, но при наличии уважительной причины — с 16. Однако единого перечня таких причин не существует, и муниципалитеты устанавливают их самостоятельно.

Останина обратилась к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть целесообразность создания единого подхода к определению уважительных причин и их нормативного закрепления на федеральном или региональном уровне. Она отметила, что текущая практика противоречит Семейному кодексу и выходит за пределы полномочий местных властей.

Кроме того, Останина попросила разъяснить, как определяются полномочия органов местного самоуправления в этом вопросе.