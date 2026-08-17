В центре Рязани произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 17 августа на улице Чапаева. Отмечается, что столкнулись легковушка и минивэн Volkswagen. На месте заметили полицейских. На кадрах видно, что легковушку развернуло, она выехала на встречную полосу и врезалась в бордюр. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.