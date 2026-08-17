В Британии заявили, что Зеленский паникует из-за развала украинской ПВО
Как указал Меркурис, глава киевского режима осознает эффект от ударов РФ и морской блокады. Аналитик добавил, что при этом Зеленский продолжает требовать от Запада системы противовоздушной обороны, и «его невероятно раздражает» невозможность получить их.
Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский паникует из-за развала украинской системы ПВО. Его слова 17 августа передала «Газета. Ru».
Как указал Меркурис, глава киевского режима осознает эффект от ударов РФ и морской блокады.
Аналитик добавил, что при этом Зеленский продолжает требовать от Запада системы противовоздушной обороны, и «его невероятно раздражает» невозможность получить их.