В Британии заявили, что Зеленский паникует из-за развала украинской ПВО

Как указал Меркурис, глава киевского режима осознает эффект от ударов РФ и морской блокады. Аналитик добавил, что при этом Зеленский продолжает требовать от Запада системы противовоздушной обороны, и «его невероятно раздражает» невозможность получить их.